Кадрові перетворення: Гройсман шукає 1000 реформаторів – ранковий ефір Радіо Свобода

Чим займатимуться нові високооплачувані урядовці? Вибори в територіальних громадах: хто ділитиме 170 мільярдів гривень? Чому ціни на хліб та м’ясо в Україні наближаються до європейських?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: керівник служби управління персоналом Міністерства регіонального розвитку Ірина Гнутова і менеджер реформування держслужби офісу реформ КМУ Іван Хілобок; народний депутат («БПП») Олександр Черненко і експерт з територіальної організації влади Юрій Ганущак; заступник голови ГО «Аграрна рада» Денис Марчук, генеральний директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко і голова Аграрної партії Віталій Скоцик.