200 тисяч доларів, золото і зброю виявлено в будинку екс-посадовця, причетного до злочинів проти Майдану – ГПУ

У Генеральній прокуратурі України повідомили про обшуки у справі екс-президента Віктора Януковича і його оточення про злочинні дії та перевищення влади, в результаті яких у одного з колишніх посадовців було виявлено готівкові кошти, коштовності, зброю і документацію.

«За результатами обшуків за місцем проживання одного з колишніх високопосадовців виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад 200 тисяч доларів США, 3 кілограми золота, дорогоцінні вироби, картини та ікони, документи та чорнові записи, що стосуються службової діяльності, а саме проведення силових операцій правоохоронних органів з протидії протестним акціям, зброя та набої до неї», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними ГПУ, кілька пов’язаних поміж собою підприємств у Вінницькій, Одеській, Київській областях та у Києві, які мають відношення до цього екс-посадовця, у період 2016-2017 років не відображали у податковій звітності придбання експортованої продукції.

«Встановлено, що експортована продукція (невстановленого походження – ред.) закуповувалася у фермерських господарств та інших сільгоспвиробників за готівку, без відповідного її офіційного обліку», – додали у ГПУ.

За результатами обшуків на підприємствах (у портах та зернових терміналах), де відбувався незаконний експорт, вилучено продукції на приблизно 200 мільйонів гривень, повідомили у Генеральній прокуратурі.

«Вирішується питання щодо притягнення причетних до зазначених злочинних дій осіб до кримінальної відповідальності», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні ГПУ імені колишнього посадовця, з якими пов’язані обшуки і виявлені порушення, не вказано. Водночас у Генпрокуратурі Радіо Свобода уточнили, що йдеться про колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка.

Наприкінці червня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, як і кількох посадовців часів президентства Віктора Януковича, підозрюють в організації вчинення низки тяжких і особливо-тяжких злочинів, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року у центрі Києва.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.