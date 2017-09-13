Крим: зниклого після обшуку кримчанина так і не знайшли

Кримчанина Рената Параламова, який зник раніше в середу після обшуку російських силовиків у його власному домі в селищі Нижньогірському, досі не знайшли, повідомив проектові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Маммет Мамбетов.

«Намагаємося зв’язатися з уповноваженими з прав людини і у Криму, і на материку України, і в Росії. Ми повинні підключати всіх, люди серйозно хвилюються. Під його будинком уже збираються добровольці, які хочуть зайнятися пошуками, поки що ситуацію контролюємо». – сказав адвокат.

Але, за його словами, від російських структур, що діють в окупованому Криму, на результат мало сподівань.

Адвокат уточнив, що за день було вжито всіх заходів, направлені звернення до російських силових структур у Криму, активісти зв’язувалися з Федеральною службою безпеки, Центром боротьби з екстремізмом, поліцією Сімферополя і її районними відділками, але пошуки не дали результату. Сам Ренат Параламов теж не виходив на зв’язок ні з рідними, ні з адвокатами.

Уранці в середу у кримському селищі Нижньогірський у будинку кримчанина Рената Параламова відбувся обшук, який російські силовики назвали «обстеженням і слідчими діями». Адвокат припустив, що «огляд» може бути пов’язаний з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без прикметних знаків на одностроях відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книжки і ноутбука з дому Параламова.

Російські силові структури поки що ситуацію не коментують.

Після захоплення українського Криму Росією ФСБ проводить на півострові регулярні обшуки і допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники називають це боротьбою російської влади з інакомисленням.