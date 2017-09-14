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14 Вересень 2017, Київ 05:53
Новини | Міжнародні

Генсекретар ООН закликав М’янму припинити насильство щодо рохінджа

Біженців рохінджа в Бангладеш перевозять вантажівкою до тимчасового табору для біженців, 2 вересня 2017 року

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав владу М’янми припинити насильство проти етнорелігійної мусульманської меншини рохінджа.

За його словами, ця меншина опинилася в катастрофічній гуманітарній ситуації. Він дав зрозуміти, що погоджується з висловленою раніше в ООН оцінкою подій на півночі штату Ракхайн на заході М’янми як «етнічної чистки».

Рада безпеки ООН також у середу засудила і перший напад бойовиків рохінджа на силовиків М’янми, і насильство, що спалахнуло після того.

Рада безпеки висловила стурбованість через повідомлення про надмірне насильство в перебігу операцій силовиків і закликала до негайних кроків для зупинення насильства в Ракхайні, деескалації ситуації, відновлення правопорядку і забезпечення захисну цивільного населення.

За останніми повідомленнями, близько 380 тисяч рохінджа вже втекли до сусідньої Бангладеш від початку останнього спалаху насильства наприкінці минулого місяця, що спричинило в цій одній із найбідніших країн світу гуманітарну катастрофу.

Також вимушеними переселенцями, втікачами від насильства, стали десятки тисяч представників інших національностей, у першу чергу ракхайнців, головно буддистів за вірою.

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