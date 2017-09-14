В Астані почався шостий раунд мирних переговорів щодо Сирії

У столиці Казахстану Астані почався шостий раунд мирних переговорів щодо Сирії за участю Росії, Ірану й Туреччини. Незважаючи на заперечення США проти участі у зустрічі в Астані делегації Ірану, американські представники прибули до столиці Казахстану, висловивши при цьому занепокоєння участю Ірану в ролі так званого «гаранта».

Ці переговори проходять окремо від женевських, які відбуваються під егідою ООН. Міністерство закордонних справ Казахстану повідомило, що експерти проводять консультації щодо розміщення збройних сил Росії, Ірану і Туреччини в так званих зонах деескалації в Сирії.

Перед початком зустрічі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва сподівається формалізувати угоду щодо створення четвертої зони деескалації біля сирійського Ідліба.

Представники влади Росії заявили, що Москва хоче розмістити в провінції Ідліб військову поліцію для спостереження за припиненням вогню.

Посол Сирії в ООН Башар аль-Джафарі і сирійська урядова делегація прибули до столиці Казахстану 13 вересня.

Крім того, у переговорах беруть участь представники деяких сирійських опозиційних груп і місії спостерігачів зі США.

Делегацію Держдепартаменту США очолює Девід Саттерфілд, виконувач обов’язків помічника держсекретаря із близькосхідних справ.

Москва і Тегеран підтримують владу авторитарного президента Сирії Башара аль-Асада, Анкара – частину опозиційних до нього сирійських сил. При цьому Росія, Туреччина, а також США ведуть у Сирії безпосередні воєнні кампанії проти бойовиків «Ісламської держави». Москва також здійснює удари по інших супротивниках влади Асада, зокрема й по тих, що мають підтримку Заходу й арабського світу.

Внаслідок війни в Сирії, що почалася на початку 2011 року, загинули сотні тисяч людей, мільйони інших були змушені переїхати.

П’ятий раунд мирних переговорів по Сирії відбувся в Астані в липні 2017 року.