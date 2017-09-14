ВРП оголосить рішення щодо переможців конкурсу в новий Верховний Суд не раніше 25 вересня

Вища рада правосуддя оголосить рішення з рекомендацією до призначення переможців конкурсу в новий Верховний суд не раніше 25 вересня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар ВРП Оксана Лисенко.

«На численні запитання відповідаю: Рада завершить слухання 25 вересня. Після цього Рада прийматиме рішення і після його прийняття - оголосить публічно. Про його дату ми вас обов`язково повідомимо», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні Вища рада правосуддя розпочала засідання з розгляду кандидатів до Верховного суду.

Наразі Рада розглянула кандидатури 4 з 30 переможців конкурсу в Касаційний господарський суд Верховного Суду – рада розглянула кандидатуру Єгора Краснова, який працює в Одеській юридичній академії, адвоката Сергія Жукова, судді Вищого господарського суду Володимира Погребняка і судді Господарського суду Харківської області Олександра Мамалуя.

Вища рада правосуддя отримала від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рекомендації щодо призначення на посади суддів 120 переможців конкурсу до нового Верховного суду.

Відповідно до законодавства, Вища рада правосуддя розглядає рекомендації і вносить президентові України подання про призначення судді на посаду. За результатами розгляду рекомендацій ВРП може вирішити внести подання про призначення на посаду судді або відмовити у внесенні подання.

Конкурс у новий Верховний суд почався 7 листопада 2016 року. 28 липня цього року Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила переможців конкурсу на посаду суддів нового Верховного суду.

У громадській організації «Центр протидії корупції» повідомили, що зі 120 відібраних ВККС кандидатів до чотирьох касаційних судів у складі Верховного суду 30 мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. Раніше і Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді.

Голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков заявив, що інформацію про кандидатів перевіряли, і в «багатьох випадках» претенденти надавали докази неактуальності зауважень до них.