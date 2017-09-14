В Одесі мітингували проти «пасивності правоохоронців» після нападу на активістку

В Одесі після побиття громадської активістки Аліни Радченко (більш відомої у місті як Подолянка) її прихильники 14 вересня зібралися на акцію під будівлею Головного управління Національної поліції. Організатори заявили її як «мирне зібрання без політичного характеру» проти «пасивності правоохоронної системи» в розслідуванні систематичних нападів на суспільно активних громадян.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, кілька десятків людей прийшли на вулицю Єврейську, 12, де розташоване управління поліції, щоб, за їхніми словами, висловити недовіру правоохоронцям. Вони вимагали зустрічі з керівником регіональної поліції Дмитром Головіним, а коли трьом активістам заборонили вхід до будівлі – перекрили рух транспорту на найближчому перехресті. Перекриття тривало 10-15 хвилин, активісти скандували «Ганьба Головіну» і «Банду геть». Після цього учасники акції пішли до прокуратури Одеської області.

На питання кореспондента Радіо Свобода, чому керівництво поліції Одещини відмовилося активістам у зустрічі, радник ГУНП України в Одеській області Руслан Форостяк зазначив: «Керівництво в цей час перебувало на слуханнях у резонансних справах. Активістам про це повідомили заздалегідь. По-друге, троє з активістів учора вже були на прийомі у Дмитра Головіна».

На своїй сторінці у Facebook Руслан Форостяк написав, що за фактом перекриття дороги на розі вулиць Єврейської і Пушкінської, «скоріш за все (залежить від часу блокування) буде відкрито провадження, а осіб, хто це організував, буде притягнуто до відповідальності».

Інформацію про зустріч із керівництвом поліції, яка нібито відбулася напередодні, кореспонденту Радіо Свобода заперечили активісти Аліна Радченко і Михайло Кузаконь. «Зустрічі з Дмитром Головіним не було. Сьогодні ми вимагали єдиного – щоб ті, хто відповідає за діяльність правоохоронної системи області, вийшли до людей, яких б’ють і вбивають просто на вулицях. Нормальною людською мовою пояснити, як ви цьому протидієте», – зазначив Михайло Кузаконь.

У 2016 році Аліна Радченко (Подолянка) була активісткою так званого «Антитруханівського майдану», спрямованого проти діяльності мера Одеси Геннадія Труханова. Напад на неї скоїли ввечері 11 вересня. У центрі міста невідомий вдарив її по голові та втік. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне нанесення легких тілесних ушкодження).

Наприкінці червня цього року також в центрі міста було скоєно напад на іншу громадську активістку, учасницю експертної комісії «Група 2 травня», учасницю акцій проти знищення зелених зон і проти забудови узбережжя Чорного моря в Одесі Світлану Підпалу. Тоді теж відбулася акція протесту, до якої долучилися кількасот містян. Вони прийшли до обласної державної адміністрації вимагати від очільника регіону Максима Степанова посприяти розслідуванню резонансних справ, пов’язаних із побиттям активістів.