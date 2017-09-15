Поліція розслідує пожежу і ймовірний вибух у лондонському метро як теракт

Лондонська поліція кваліфікує як теракт пожежу і ймовірний вибух, що стався вранці 15 вересня у вагоні поїзда на станції метро Parsons Green у британській столиці.

У поліції підтвердили, що внаслідок вибуху, який стався в ранкову годину пік, поїзд загорівся. Щодо причини пожежі, то влада заявляє, що «підтверджувати її поки що зарано».

Водночас британські ЗМІ повідомили, що у поїзді вибухнув білий контейнер.

Один зі свідків повідомив агенції Reuters, що почув хлопок і побачив, як вагон попереду загорівся.

Мер Лондона Садік Хан засудив причетних до нападу і закликав лондонців залишатися спокійними.

Поліції підтверджує, що внаслідок інциденту багато людей постраждали, зокрема у частини – опіки обличчя. Крім того, очевидці заявили, що після інциденту виникла паніка. Повідомлень про загиблих немає.

Посольство України в Лондоні перевіряє, чи не постраждали українці внаслідок нападу.

Британський прем’єр Тереза Мей заявила, що пізніше 15 вересня головуватиме на засіданні Ради з нацбезпеки.