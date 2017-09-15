Поліція: у метро Лондона спрацював саморобний вибуховий пристрій

Лондонська міська поліція заявляє, що пожежа в метро столиці Великої Британії виникла через спрацювання саморобного вибухового пристрою.

Як повідомили в поліції, внаслідок інциденту, який вважають терактом, постраждали багато людей, у частини з них – опіки обличчя. Повідомлень про загиблих наразі не надходило.

Напад стався в поїзді метро під час ранкової години пік 15 вересня на наземній станції Parsons Green у південно-західному Лондоні.

Британські ЗМІ повідомили, що в одному з вагонів вибухнув білий контейнер.

Sky News пізніше цитувало поліцейського, як стверджує, що вибуховий пристрій здетонував не повністю.

Один зі свідків повідомив агенції Reuters, що почув хлопок і побачив, як вагон попереду загорівся.

Мер Лондона Садік Хан засудив причетних до нападу і закликав лондонців залишатися спокійними.

Посольство України в Лондоні перевіряє, чи не постраждали українці внаслідок нападу.

Британський прем’єр Тереза Мей заявила, що пізніше 15 вересня головуватиме на засіданні Ради з нацбезпеки Британії.