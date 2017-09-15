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15 Вересень 2017, Київ 16:30
Новини | Політика

Генпрокурор Луценко відвідав неформальну зустріч БПП всупереч кодексу професійної етики – «Схеми»

Народні депутати фракції БПП на запрошення Петра Порошенка з'їжджаються на неформальну зустріч до закритої державної резиденції «Залісся»

На закритій зустрічі фракції БПП із президентом України Петром Порошенком, що відбулась у держрезиденції «Залісся» 7 вересня, був присутній генеральний прокурор України Юрій Луценко, хоча це суперечить Кодексу професійної етики працівників прокуратури, повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Як йдеться в кодексі, розміщеному на сайті ГПУ, працівник прокуратури «не може брати участі у будь-якій політичній діяльності, демонструвати свої політичні переконання і вчиняти інші дії, які можуть бути розцінені як його особливе ставлення до певної політичної сили».

Юрій Луценко наразі не відповів на лист редакції програми з проханням прокоментувати свій візит на вечірку, профінансовану партією «Солідарність».

Наскільки незалежним є генеральний прокурор, який відвідує такі заходи, журналісти поцікавились у депутатів БПП. «Повністю незалежним, – заявила депутат Ольга Червакова. – Якщо в людини немає совісті, то вона може без відвідувань вечірки фракції робити безсовісні речі, якщо є совість, то незалежно, де вона може бути, це не вплине на об’єктивність».

Депутат від БПП Ольга Червакова
Депутат від БПП Ольга Червакова

Її колега Дмитро Білоцерковець жартома зауважив, що Луценко був на неформальній зустрічі фракції не як генпрокурор.

«Юрій Віталійович – він же чоловік своєї дружини? Його дружина – народний депутат БПП. Деякі представники були там зі своїми другими половинками», – сказав він, утім інших прикладів, хто ще був з дружиною або чоловіком, навести не зміг.

Прокурор з Іспанії Карлос Кастресана, який відомий світу тим, що був призначений антикорупційним комісаром до Гватемали, де відправив за ґрати 150 чиновників, включно з екс-президентом країни, іншої думки.

Прокурор з Іспанії Карлос Кастресана відправив за ґрати 150 чиновників
Прокурор з Іспанії Карлос Кастресана відправив за ґрати 150 чиновників

«Генеральний прокурор чи будь-який інший прокурор має велику несумісність зі сторонньою діяльністю. Він може виконувати лише державну службу, він не може бути залучений в політику чи в бізнес», – наголошує Кастресана.

Неформальна зустріч фракції БПП із президентом у держрезиденції «Залісся» відбулася ввечері 7 вересня, після того, як Петро Порошенко виступив у парламенті зі щорічним посланням.

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