Генпрокурор Луценко відвідав неформальну зустріч БПП всупереч кодексу професійної етики – «Схеми»

На закритій зустрічі фракції БПП із президентом України Петром Порошенком, що відбулась у держрезиденції «Залісся» 7 вересня, був присутній генеральний прокурор України Юрій Луценко, хоча це суперечить Кодексу професійної етики працівників прокуратури, повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Як йдеться в кодексі, розміщеному на сайті ГПУ, працівник прокуратури «не може брати участі у будь-якій політичній діяльності, демонструвати свої політичні переконання і вчиняти інші дії, які можуть бути розцінені як його особливе ставлення до певної політичної сили».

Юрій Луценко наразі не відповів на лист редакції програми з проханням прокоментувати свій візит на вечірку, профінансовану партією «Солідарність».

Наскільки незалежним є генеральний прокурор, який відвідує такі заходи, журналісти поцікавились у депутатів БПП. «Повністю незалежним, – заявила депутат Ольга Червакова. – Якщо в людини немає совісті, то вона може без відвідувань вечірки фракції робити безсовісні речі, якщо є совість, то незалежно, де вона може бути, це не вплине на об’єктивність».

Її колега Дмитро Білоцерковець жартома зауважив, що Луценко був на неформальній зустрічі фракції не як генпрокурор.

«Юрій Віталійович – він же чоловік своєї дружини? Його дружина – народний депутат БПП. Деякі представники були там зі своїми другими половинками», – сказав він, утім інших прикладів, хто ще був з дружиною або чоловіком, навести не зміг.

Прокурор з Іспанії Карлос Кастресана, який відомий світу тим, що був призначений антикорупційним комісаром до Гватемали, де відправив за ґрати 150 чиновників, включно з екс-президентом країни, іншої думки.

«Генеральний прокурор чи будь-який інший прокурор має велику несумісність зі сторонньою діяльністю. Він може виконувати лише державну службу, він не може бути залучений в політику чи в бізнес», – наголошує Кастресана.

Неформальна зустріч фракції БПП із президентом у держрезиденції «Залісся» відбулася ввечері 7 вересня, після того, як Петро Порошенко виступив у парламенті зі щорічним посланням.