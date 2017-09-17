Європа має й надалі підтримувати Україну – Расмуссен на Донбасі

Європа має й надалі займати тверду і однозначну позицію підтримки України. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО і позаштатний радник президента України Андерс Фог Расмуссен, який 17 вересня відвідав розташування українських військ у зоні проведення АТО, повідомляє прес-центр штабу.

«У той час, коли на українській землі перебуває понад 40 тисяч російських солдатів та сепаратистів, Європа має й надалі займати тверду і однозначну позицію щодо підтримки України», – цитує слова Рассмусена прес-центр штабу АТО.

Українські військові повідомляють, що на чолі іноземної делегації Расмуссен відвідав «розташування українських військ у районі проведення АТО та пошкоджені обстрілами російсько-окупаційних військ населені пункти Донбасу», де іноземні партнери мали змогу ознайомитися із завданнями, станом і положенням українських військ, що залучені до виконання завдань АТО.

У групі іноземних гостей були колишні та чинні глави урядів європейських країн, міністри закордонних справ, парламентарі, політичні радники й консультанти.

«Представники штабу та СЦКК розповіли присутнім про стан справ у районі проведення АТО операції та про порушення російською стороною мінських домоленостей», – повідомили у штабі АТО.

Бойові дії на Донбасі тривають понад 3 роки. Обстріли не припиняються досі.

Українська сторона повідомила про поранення 17 вересня одного свого військового через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі і зафіксувала 13 випадків порушення режиму тиші до 18-00.

Бойовики ж звинувачують у порушенні режиму тиші українських військових: в угрупованні «ДНР» кажуть про 47 випадків за добу, а в угрупованні «ЛНР» заявляють про 30.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.