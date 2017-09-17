На Донбасі поранений український військовий – штаб

Українська сторона повідомляє про поранення 17 вересня одного свого військового через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

«Близько 13-ї години внаслідок обстрілу опорного пункту сил АТО поблизу Новоселівки (Другої) отримав поранення один український військовий. Зараз стан постраждалого стабільний, він перебуває в одному з лікувальних закладів регіону», – мовиться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Загалом, за інформацією українських військових, від початку доби бойовики 13 разів порушили перемир’я на всіх напрямках. Українські військові говорять про активність обстрілів у темну пору доби.

У штабі АТО повідомляють про використання бойовиками гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі Авдіївської промзони та селища Невельське. Також, додають, що бойовики обстріляли вночі укріплення ЗСУ біля Пісків.

Також, за даними, українських військових, за ніч бойовики двічі відкривали вогонь біля Водяного на приморському напрямку, неподалік Старогнатівки понад 2 години працював великокаліберний кулемет.

Крім того, додають у штабі АТО, неспокійно було і на Луганському напрямку: «близько 2-ї години ночі били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по українських захисниках на підступах до Новозванівки».

Бойовики ж звинувачують у порушенні режиму тиші українських військових в угрупованні «ДНР» кажуть про 47 випадків, а в угрупованні «ЛНР» заявляють про 30.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.