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18 Вересень 2017, Київ 13:41
Новини | Політика

Суд у Чорноморську почав оголошувати вирок у «справі 2 травня»

Суд у Чорноморську на Одещині почав оголошувати вирок у «справі 2 травня». Засідання, яке мало початися о 9:00 18 вересня, почали із приблизно 3-годинним запізненням.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд має оголосити вирок 19 проросійським активістам, п’ятеро з яких перебувають у СІЗО, це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов.

Чорноморський суд розглядає «справу 2 травня» з червня 2017 року. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в трьох одеських районних судах. Проте через різні причини, зокрема, відводи, відпустки, лікарняні і процедурні особливості, в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати «справу 2 травня».

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 – були поранені.

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