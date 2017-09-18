Початок суду, який має оголосити вирок у «справі 2 травня», затримується на понад 2 години

Початок суду у Чорноморську на Одещині, який 18 вересня має оголосити вирок у «справі 2 травня», затримується на понад дві години.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд мав початися о 9:00, але станом на 11:25 не відкрився.

18 вересня суд має оголосити вирок 19 проросійським активістам, п’ятеро з яких перебувають у СІЗО, це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов.

Чорноморський суд розглядає «справу 2 травня» з червня 2017 року. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в трьох одеських районних судах. Проте через різні причини, зокрема, відводи, відпустки, лікарняні і процедурні особливості, в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати «справу 2 травня».

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 – були поранені.