Прокуратура: двом фігурантам «справи 2 травня» повідомили нову підозру, суд просять про арешт

У прокуратурі підтверджують повідомлення про підозру двом фігурантам одеської «справи 2 травня», яких сьогодні виправдав суд в Чорноморську на Одещині.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, у залі судового засідання їм повідомили про підозру у здійсненні публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і державного кордону України, спрямованих на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Прокуратура вже звернулася до суду про обрання вказаним особам запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Раніше сьогодні суд в Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей. Прокуратура заявила про намір оскаржити виправдувальний вирок.

Згодом стало відомо, що громадянина Росії Євгена Мефьодова і українця Сергія Долженкова затримують за новим обвинуваченням.

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.