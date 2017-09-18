У Чорноморську біля суду, який виправдав фігурантів «справи 2 травня», сталися сутички

Біля Іллічівського міського суду в Чорноморську на Одещині сталися сутички.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, активісти біля суду намагалися не допустити вивезення з суду виправданих фігурантів «справи 2 травня», проте силовики їм завадили.

За даними кореспондента, під час сутичок було використання сльозогінного газу.

Раніше сьогодні суд в Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей. Прокуратура заявила про намір оскаржити виправдувальний вирок.

Згодом стало відомо, що громадянина Росії Євгена Мефьодова і українця Сергія Долженкова затримують за новим обвинуваченням.

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.