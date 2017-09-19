До Умані прибули понад 21,6 тисячі паломників-хасидів – поліція

Поліція Черкаської області повідомляє про прибуття 21,6 тисячі паломників-хасидів із 12 країн світу на святкування Рош-га-Шана в Умані.

«Культові заходи з нагоди святкування Рош-Га-Шана, Нового року за іудейським календарем на могилі цадика Нахмана та у приміщенні синагоги відбудуться 20-22 вересня 2017 року. Дотримання публічного порядку та безпеки громадян цілодобово забезпечує понад 500 поліцейських», – повідомили в поліції.

На даний час порушень публічного порядку не було, додали в поліції.

Раніше Національна поліція прогнозувала прибуття близько 30 тисяч паломників-хасидів із понад 20 країн на святкування Рош-га-Шана в Умані у Черкаській області.

В Умані похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму.

Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Юдеї, що провели Рош-га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.