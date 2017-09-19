В Ірані відомого кінорежисера, в якого забрали паспорт, викликають до прокуратури

В Ірані відомого кінорежисера, сценариста і продюсера Могаммада Расулофа, фільми якого отримували міжнародні нагороди, викликали до прокуратури після того, як раніше після прибуття до Тегерана конфіскували паспорт.

Як повідомив співпродюсер його останнього наразі переможного фільму «Непідкупний» Каве Фарнам, режисер, імовірно, піде на «запрошення» до спеціальної прокуратури у справах засобів інформації і культури наступного тижня.

«Ми не маємо поняття, про що йдеться», – додав Фарнам, який також повідомив, що минулої п’ятниці, коли Расулоф повертався зі США з представлення цього фільму, на летовищі Тегерана в нього конфіскували закордонний паспорт.

Фільм «Непідкупний», про чоловіка, що розводить золотих рибок і протистоїть корупції і сваволі місцевої влади і наближених до неї, отримав головну нагороду в номінації «Особливий погляд» цьогорічного Каннського кінофестивалю. Після оголошення про нагороду Расулоф сказав агентству «Ройтерз»: «Я люблю Іран, але як батька-алкоголіка – іноді він мене б’є».

Могаммад Расулоф уже був засуджений в Ірані 2010 року до шести років позбавлення волі за звинуваченням в «антидержавній пропаганді» через документальний кінофільм про протести навколо суперечливих результатів президентських виборів в Ірані 2009 року; пізніше термін йому скоротили до одного року.