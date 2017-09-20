Міноборони: 12 людей загинули на Донеччині з січня через необережність із вибухівкою

Від початку року в Донецькій області 12 людей загинули через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, ще 18 були поранені.

Про це Лисенко повідомив 20 вересня, додавши, що минулої доби в Краматорську чоловік травмувався, намагаючись розібрати великокаліберний набій, знайдений ще в 2014 році.

«У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно повідомити про знахідку поліції або військовим. Забороняється наближатися до них, брати у руки і намагатися розібрати», – наголосив Лисенко.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій наприкінці серпня повідомляла, що від початку року сапери знешкодили на території України більш ніж 45 тисяч вибухонебезпечних предметів.

За даними ДСНС, тривають роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької і Луганської областей.