Порошенко в ООН закликав якнайшвидше розгорнути миротворців на Донбасі

Президент України Петро Порошенко вчергове закликає ООН якнайшвидше розгорнути своїх миротворців на Донбасі.

«Ситуація на Донбасі не покращилася. Попри численні ініціативи щодо припинення вогню страждають невинні люди. Місія з моніторингу за правами людини в Україні зафіксувала 161 постраждалого серед цивільних з середини травня до серпня 2017 року – 26 людей загинули, 135 були поранені. І це відбувається у 21-му столітті у центрі Європи», – заявив Порошенко 20 вересня під час виступу у Раді безпеки ООН у Нью-Йорку.

«При цьому хочу наголосити, що шлях до ефективного миротворства і врегулювання ситуації проходить через безумовне виведення всього іноземного військового персоналу, найманців, зброї і засобів з України», – додав український президент.

Президент України Петро Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Як заявляв Порошенко, серед іншого, він планує порушити питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу.

Президент Росії Володимир Путін на початку вересня змінив свій попередній спротив ідеї введення на Донбас миротворців ООН, із якою вже давно виступає Україна, і виступив із власною пропозицією, за якою, зокрема, ця місія мала б розташуватися виключно на лінії контакту і ні на яких інших територіях. Після того, як цю ідею відкинули Україна і низка західних країн, Росія дещо змінила формулювання, погодившись на миротворців не тільки безпосередньо на самій лише лінії контакту, але й далі виступає проти контролю цієї місії над кордоном.

Тепер Росія у своєму проекті резолюції, за повідомленнями російських агентств, пропонує, щоб єдиним виключним завданням миротворчої місії ООН на Донбасі було забезпечення безпеки спостерігачів місії ОБСЄ, які працюють у зонах розведення сил і засобів сторін. Київ і його західні союзники вже назвали цю та деякі інші умови Росії неприйнятними і, серед іншого, наголосили, що ймовірна місія ООН мала б бути розташована на всій окупованій території Донбасу, включно з непідконтрольною нині Києву ділянкою українсько-російського кордону, і її мандат не мав би бути обмежений тільки охороною місії ОБСЄ.

В Україні заявляли, що мають власний проект резолюції про миротворців, але його ще наразі узгоджують із країнами-партнерами і не поспішають вносити на розгляд, поки триває робота над російським проектом. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко вже повідомляв, що перші експертні консультації в Раді безпеки «дуже чітко свідчать, що російський проект не має підтримки».

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя підтвердив, що російський проект резолюції про миротворців на Донбасі вже обговорювали в Раді безпеки ООН, і Україна і США не висловили готовності працювати над ним. Як сказав він в інтерв’ю російському агентству «ТАСС», «ми пропонували роботу щодо тексту цього проекту, але делегації України і США після першого обговорення сказали, що вони далі над текстом працювати не готові і будуть мати істотні зауваження, а можливо, українці будуть мати і контрпроект із питання розміщення миротворчої місії на Донбасі». При цьому Небензя запевнив, що Росія продовжить роботу над своїм документом і буде «далі його просувати, коли для цього настануть підхожі умови».