У ГПУ заявляють про розслідування щодо співробітників НАБУ через прослуховування

У Генеральній прокуратурі заявляють про проведення розслідування щодо співробітників НАБУ через прослуховування.

Як повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, провадження розслідується за статтями 365 (перевищення влади або службових повноважень), 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

«Посадові особи НАБУ в 2016 році незаконно, без відповідних дозволів слідчого судді, здійснювали проведення оперативно-технічних заходів, зокрема, проводилося відстеження пересування осіб територією країни та трафіку дзвінків між абонентами 114 телефонів», – написала вона.

Сарган заявила, що стеження здійснювалося стосовно службових осіб Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, органів Нацполіції, СБУ, Управління держохорони, Держуправління справами, заступників міністрів Кабміну, органів ДФС, суддів вищих судів, голів райсудів у Києві, керівників вишів, інших посадових осіб.

«Наразі допитано як свідків кількох посадових осіб зазначених органів. Досудове слідство триває», – додала вона.

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у нього «є юридичні докази того, що НАБУ, отримавши дозвіл на прослуховування 18 осіб, здійснювало прослуховування більше 140 – це люди з охорони президента України та інші посадовці з різних гілок влади».

У НАБУ спростували цю заяву Луценка і наголосили, що бюро «не має повноважень для здійснення автономного прослуховування і з цією метою користується засобами Служби безпеки України».Також у НАБУ зауважили, що «поставити» на прослуховування один номер на підставі судової ухвали про дозвіл на прослуховування іншого технічно неможливо».

«Важко зрозуміти причини, з яких Юрій Луценко свідомо вводить в оману громадськість. Не виключаємо, що подібні заяви мають на меті заблокувати створення незалежного Антикорупційного суду та дискредитувати НАБУ в очах громадськості та іноземних партнерів», –припустили в бюро.

НАБУ наразі не має права на автономне прослуховування, проте питання про надання такого права неодноразово порушувалося. Зокрема у Верховній Раді зареєстрований законопроект №4812, який передбачає надання права підрозділам Національного антикорупційного бюро України на зняття інформації з каналів зв’язку (прослуховування) без залучення до виконання негласних слідчих дій працівників підрозділів органів Національної поліції чи органів безпеки.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі складається ситуація, коли НАБУ позбавлене можливості самостійно знімати інформацію з каналів зв’язку, що «в окремих випадках призводить до ускладнення отримання інформації або до розголошення відомостей, які мають конфіденційний характер, третім особам та у подальшому має наслідком, що інформація втрачає свою актуальність».