Президент Ірану відкинув ідею переговорів про зміни в ядерній угоді

Президент Ірану Хасан Роугані заявляє, що ядерна угода Тегерана зі світовими державами не може бути переглянута. Він сказав про це 21 вересня в Тегерані після повернення із засідання Генеральної асамблеї ООН, коментуючи заяву держсекретаря США Рекса Тіллерсона, який висловив сподівання, що Іран погодиться на переговори про зміни в ядерній угоді 2015 року.

«Була дискусія серед певних людей про те, що ядерна угода не є геть поганою, але її не можна залишати в нинішньому стані. Це добра угода, але нам треба знову зібратися і вести дебати, щоб побачити, чи ми можемо її ще покращити. Якщо у неї є недоліки, ми зможемо виправити їх. Їм чітко й остаточно сказали, що ядерна угода не може бути переглянута», – сказав Роугані.

Увечері 20 вересня після зустрічі в ООН з іншими сторонами угоди Тіллерсон вдруге вказав на «слабкі» умови, які дозволяють Іранові поновити збагачення урану в 2025 році. «Ніколи не говори ніколи», – сказав Тіллерсон, коментуючи іранські заяви про неможливість перегляду угоди.

Президент Ірану Хасан Роугані 20 вересня вказав на складність досягнення нових домовленостей.

Раніше президент Франції Еманюель Макрон, активний прихильник угоди з Іраном, також заявив про необхідність відновлення переговорів щодо норм, дія яких має закінчитися. Водночас у своєму виступі 19 вересня Макрон сказав, що відмова від угоди буде «серйозною помилкою», а будь-яке рішення з цього приводу «безвідповідальним». Але він визнав, що угода не охоплює ядерну діяльність Ірану після 2025 року.

Президент США Дональд Трамп 19 вересня в своєму першому виступі на Генасамблеї ООН заявив, що світові лідери не можуть дотримуватися угоди, якщо вона забезпечує «прикриття» для Ірану в його побудові ядерної програми. Президент Ірану Хасан Роугані у відповідь заявив, що Сполучені Штати втратять довіру до світу, якщо припинять ядерну угоду, яка також була підписана Францією, Великобританією, Росією, Китаєм і Німеччиною.