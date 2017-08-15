Іран погрожує розірвати ядерну угоду, якщо США продовжать політику санкцій

Іран протягом кількох годин розірве угоду щодо ядерної програми, якщо США продовжать запроваджувати санкції проти цієї країни, заявив президент Хасан Роугані, виступаючи перед парламентом.

«Ядерна угода є моделлю для перемоги миру і дипломатії над війною й односторонністю. Це те, чому надає перевагу Ісламська республіка Іран, але це ніколи не було і ніколи не буде єдиною можливістю країни», – сказав Роугані.

Він додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа продемонструвала світові, що «не є добрим партнером», погрожуючи розірвати угоду, укладену 2015 року.

У 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм і трьома європейськими державами було досягнуто згоди про заморожування ядерної програми Тегерана в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій.

У липні 2017 року США розширили санкції проти Ірану через його ракетну програму. Іран стверджує, що ракети, які він випробовує, не порушують його ядерну угоду з світовими державами, оскільки вони призначені для оборонних цілей.

На санкції Тегеран відповів збільшенням фінансування ракетної програми на півмільярда доларів.