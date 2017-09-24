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24 Вересень 2017, Київ 18:32
Новини | Міжнародні

У Москві затримали волонтерів російського опозиціонера Навального

Олексій Навальний на зустрічі з прихильниками в Омську, Росія, 17 вересня 2017 року

У столиці Росії Москві поліція затримала двох волонтерів передвиборного штабу опозиціонера Олексія Навального за те, що вони збиралися роздавати агітаційні листівки, повідомляє правозахисний проект «ОВД-Инфо».

Данило Щепетільніков і Станіслав Желанкін були затримані на виході з метро. У штабі Навального стверджують, що активістів зупинили ще до того, як вони почали роздавати листівки. На даний час волонтери перебувають у відділі поліції.

Олексій Навальний має намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. На даний час опозиціонер проводить агітаційний тур містами країни. 24 вересня він зустрівся зі своїми прихильниками в Хабаровську.

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