У Москві затримали волонтерів російського опозиціонера Навального

У столиці Росії Москві поліція затримала двох волонтерів передвиборного штабу опозиціонера Олексія Навального за те, що вони збиралися роздавати агітаційні листівки, повідомляє правозахисний проект «ОВД-Инфо».

Данило Щепетільніков і Станіслав Желанкін були затримані на виході з метро. У штабі Навального стверджують, що активістів зупинили ще до того, як вони почали роздавати листівки. На даний час волонтери перебувають у відділі поліції.

Олексій Навальний має намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. На даний час опозиціонер проводить агітаційний тур містами країни. 24 вересня він зустрівся зі своїми прихильниками в Хабаровську.