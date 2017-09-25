У «Борисполі» вилучили контрабандні iPhone 8

У пункті пропуску «Бориспіль» митники вилучили 21 мобільний телефон iPhone 8, що незаконно ввозили в Україну, повідомляють у Державній фіскальній службі Київщини.

За повідомленням, 11 мобільних телефонів iPhone 8+ і 10 iPhone 8 з порушенням митних правил намагався ввезти громадянин України, який прилетів зі США транзитом через Німеччину.

«Для проходження митного контролю громадянин обрав спрощену систему – «зелений коридор», чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через митний кордон України. Телефони було виявлено під час перевірки багажу авіапасажира за допомогою технічних засобів митного контролю», – зазначають у ДФС.

13 вересня 12 вересня американська компанія Apple презентувала кілька нових гаджетів, серед яких нові Iphone. iPhone 8 і iPhone 8 plus з’явилися у продажу у США 22 вересня. В Україні їх продаж має початися у жовтні.