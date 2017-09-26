Київ закликає світ далі тиснути на Росію через порушення прав в анексованому Криму

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту продовжувати системний тиск на Росію для припинення порушень прав людини й основних свобод в анексованому Криму, а також для деокупації півострова.

Так у МЗС відреагували на доповідь Управління ООН з прав людини про ситуацію з правами людини в Криму після анексії. Міністерство привітало доповідь і заявило, що вона є першим кроком на шляху до системної імплементації положень резолюцій Генасамблеї ООН, що «підтверджують територіальну цілісність України, засуджують тимчасову окупацію Росією частини території України – АР Крим та місто Севастополь – та не визнають анексію півострова».

«Масштаб міжнародно-протиправних діянь і правопорушень, що вчиняються російською окупаційною владою в Криму засвідчують зухвале ігнорування Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань, які випливають з Гаазьких і Женевських конвенцій. Окрім відверто кримінальних злочинів, що вчиняються окупаційною владою в Криму проти кримських татар, українців і всіх, хто продовжує сміливо виступати проти російської окупації, наводяться конкретні випадки незаконних затримань, примусових зникнень і викрадень, позасудових страт й інших порушень основоположних свобод і прав людини», – йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій 26 вересня.

Українська сторона також засудила Росію, яка всупереч численним закликам міжнародного співтовариства, «і цього разу проігнорувала мандат ООН, внаслідок чого спостерігачі не мали змоги безпосередньо відвідати окуповану територію півострова».

Управління ООН з прав людини у новій доповіді, оприлюдненій 25 вересня, заявило, що ситуація у сфері прав людини в Криму значно погіршилася за російської окупації. В ООН заявили, що у період після анексії Росією Криму 2014 року там «були задокументовані серйозні порушення прав людини, такі як свавільні арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження й катування, і щонайменше одна судова позасудова страта».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».