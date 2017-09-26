Турецького журналіста з опозиційної газети «Джумхурієт» випустили з в’язниці

Турецького журналіста Кадрі Ґюрсела звільнили з ув’язнання під час судового засідання у справі опозиційної газети «Джумхурієт» (Cumhuriyet). Чотирьох інших підозрюваних суд залишив під вартою.

Ґюрсел провів за ґратами 11 місяців. Після звільнення з тюрми у передмісті Стамбула журналіста зустріли родичі й колеги.

«Не бачу приводу для святкування, адже багатьом моїм колегам із «Джумхурієт» все ще загрожують безпідставні і нечесні звинувачення. У них забрали свободу», – заявив Ґюрсел.

Попри звільнення з-під варти, суд у справі журналістів ще триває.

24 липня 17 журналістів із турецької опозиційної газети «Джумхурієт» (Cumhuriyet) постали перед судом після кількох місяців досудового розслідування, їх звинуватили в тероризмі.

Більшість підозрюваних затримали у жовтні 2016 року в рамках запровадженого у Туреччині надзвичайного стану після невдалої спроби перевороту в липні, в організації якого турецька влада звинувачує клірика Фетхуллаха Ґюлена, що живе у вигнанні у США.

Процес над журналістами і керівниками з опозиційної газети «Джумхурієт» (Cumhuriyet) викликав занепокоєння з приводу ситуації зі свободою слова в Туреччині за правління президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Їм висувають обвинувачення від розповсюдження державних таємниць і зв’язків із рухом Ґюлена до надання допомоги терористичним організаціям, зокрема «Робітничій партії Курдистану».

У спільній заяві правозахисники у сфері свободи слова наголосили, що «метою цієї справи є змусити замовкнути «Джумхурієт», один із небагатьох опозиційних голосів у країні».

За даними групи зі свободи преси P24, у Туреччині у в’язниці перебуває 171 журналіст, більшість із яких були заарештовані в умовах надзвичайного стану.