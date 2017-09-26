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26 Вересень 2017, Київ 18:36
Новини | Події

Поліцейський загинув через вибух гранати на Тернопільщині – поліція

На Тернопільщині внаслідок вибуху гранати загинув поліцейський 1986 року народження, повідомляє місцеве управління поліції. Трагедія сталася 26 вересня у прилеглому до Тернополя селищі Велика Березовиця.

«За попередньою інформацією, чоловік підірвався, ймовірно, на гранаті РГД-5. Загиблий – поліцейський роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області, 1986 року народження, учасник антитерористичної операції. В органах внутрішніх справ з 2006 року», – повідомили в поліції.

Правоохоронці додали, що попередньою причиною загибелі поліцейського є необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.

Інші подробиці наразі невідомі, триває слідство.

Днями поліція Київщини повідомляла, що військовий загинув у Ворзелі через необережне поводження з гранатою.

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