Поліція: військовий загинув на Київщині через вибух гранати

Український військовий загинув у Ворзелі на Київщині після того, як у його руках вибухнула граната, повідомляє місцева поліція. Ще трьох чоловіків, двоє з яких – військові, доправили до лікарні з травмами.

«23 вересня близько 23:20 поблизу одного з магазинів у селищі Ворзель Ірпінського регіону відпочивала компанія молодих чоловіків. Серед них були військовослужбовці, які перебували поза службою у форменому одязі. В одного з них при собі була граната. У результаті необережного поводження із вибуховим предметом один із військових загинув. Ще трьох чоловіків, двоє з яких військовослужбовці, госпіталізовано до лікарні з різними тілесними ушкодженнями», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що з’ясовують всі причини й обставини трагедії.

Раніше в Міноборони повідомляли, що від початку року на Донеччині 12 людей загинули через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами. У відомстві закликали в разі виявлення вибухонебезпечних предметів не розбирати їх і повідомляти поліції або військовим.