Мінфін: Україна отримала 1,32 мільярда доларів від розміщення єврооблігацій

Міністерство фінансів заявляє, що кошти від розміщення суверенних єврооблігацій в сумі 1,32 мільярда доларів зараховані на рахунок Державного казначейства України.

Як повідомляє прес-служба відомства, одночасно завершена операція з викупу єврооблігацій з терміном погашення у 2019 і 2020 роках на загальну суму 1,68 мільярда доларів США.

«Така транзакція була проведена, щоб зменшити пікове навантаження на державний бюджет під час погашення державного боргу в 2019-2020 роках. Надходження від нового випуску, зараховані на рахунок Держказначейства, будуть спрямовані на фінансування загального фонду держбюджету», – йдеться в повідомленні.

Кабінет міністрів вніс до парламенту проект закону про держбюджет 15 вересня, в останній день, коли згідно з Бюджетним кодексом, мав це зробити. Документ, зокрема, передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 877 мільярдів гривень, видатки – більш ніж 948 мільярдів гривень.