У Росії звільнився ще один губернатор

Губернатор Красноярського краю Росії Віктор Толоконський йде у відставку. Про це він оголосив на зустрічі з регіональним урядом, повідомили російські ЗМІ з посиланням на учасників наради.

Толоконський сказав, що він «йде і навіть їде», написав у Facebook заступник голови крайового парламенту Олексій Клешко.

Офіційного указу про відставку Толоконського на сайті Кремля поки що немає. Хто очолить регіон замість нього – невідомо.

Толоконський став третім російським губернатором, який подав у відставку цього тижня. 25 вересня президент Росії Володимир Путін звільнив голову Самарської області Миколу Меркушкина, а 26 вересня – нижньогородського губернатора Валерія Шанцева. ЗМІ раніше повідомляли, що Кремль найближчим часом має намір змінити голів близько 10 регіонів.

Кадрові перестановки пов’язують із майбутніми президентськими виборами в Росії, запланованими на 18 березня 2018 року, на яких Путін, як очікують, може бути переобраний на четвертий термін, попри те, що він ще не оголосив про намір балотуватися.

На минулих виборах Кремль вимагав від регіональних губернаторів забезпечити якомога більшу підтримку Путіна.