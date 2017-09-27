Росія: голова Дагестану оголосив про відставку

Голова російського північнокавказького регіону Дагестан Рамазан Абдулатипов заявляє, що подає у відставку. Про це він сказав 27 вересня в інтерв’ю радостанції «Говорит Москва».

Причиною такого рішення він назвав вік. Абдулатипову – 71 рік.

Раніше російське видання РБК повідомило з посиланням на два джерела, що Абдулатипова викликали в Кремль, де з ним обговорили нову посаду і можливого наступника.

27 вересня про свою відставку оголосив губернатор Красноярського краю Росії Віктор Толоконський. Він став третім головою регіону, який залишив посаду цього тижня. ЗМІ раніше повідомляли, що Кремль найближчим часом має намір змінити голів близько 10 регіонів Росії.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи серію відставок губернаторів, назвав її «очікуваним і затребуваним процесом». Нові голови регіонів, за словами Пєскова, «молоді широкопрофільні фахівці».

Кадрові перестановки у російських регіонах пов’язують із майбутніми президентськими виборами в Росії, запланованими на 18 березня 2018 року, на яких Путін, як очікують, може бути переобраний на четвертий термін, попри те, що він ще не оголосив про намір балотуватися.

На минулих виборах Кремль вимагав від регіональних губернаторів забезпечити якомога більшу підтримку Путіна.