Талібів треба змусити до переговорів – Маттіс в Афганістані

Міністр оборони США Джим Маттіс, який прибув з неоголошеним візитом до Афганістану, заявив, що єдиний шлях досягнення миру у країні – це переконати талібів піти на переговори.

«Таліби мають засвоїти, що уряд їм не перемогти», – заявив Маттіс 27 вересня на спільній прес-конференції з президентом Афганістану Ашрафом Гані і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

Джим Маттіс засудив напад на аеропорт Кабула, вчинений бойовиками за кілька годин після приземлення їхнього літак. Нападники були заблоковані в одному з будинків. Афганські сили безпеки вступили з ними в бій. Поранення отримали п’ятеро цивільних. Відповідальність за напад взяли на себе одночасно таліби і угруповання «Ісламська держава».

Маттіс і Столтенберґ прибули до Кабула 27 вересня з неоголошеним візитом. Вони зустрілися з президентом Афганістану Ашрафом Гані, американськими командувачами та солдатами, а також представниками місії НАТО, які проводять навчання афганських сил.

У серпні президент США Дональд Трамп оголосив про нову стратегію в Афганістані, яка передбачає посилення боротьби проти ісламістів, які захоплюють великі райони країни і насаджують там шаріат. Згідно з планом Трампа, в Афганістан будуть додатково направлені понад три тисячі американських військовослужбовців для підготовки національних сил безпеки і військових консультацій.