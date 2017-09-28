Суд у справі Януковича: адвокат знову просив перерву для зустрічі з підзахисним

Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд по суті справи колишнього президента Віктора Януковича, звинуваченого у державній зраді. На початку засідання 28 вересня державний адвокат Януковича Максим Герасько вкотре попросив суд перенести засідання, щоб він міг поїхати до Росії на зустріч зі своїм підзахисним.

Суд вкотре відмовив у задоволенні цього клопотання, заявивши, що зможе задовольнити прохання адвоката у разі, якщо він надасть суду документи про відрядження і квитки.

Після цього суд почав вивчати докази сторони обвинувачення: відео з Януковичем, записані в Росії після втечі з України.

На засіданні 27 вересня адвокат Герасько вже просив суд зробити перерву в засіданнях, щоб він міг поїхати до Януковича й узгодити з ним позицію. Також захисник просив, щоб суд розпорядився виділити йому кошти на поїздку. Суддя зазначив, що у Гераська було достатньо часу з 18 серпня, щоб з’їздити до клієнта.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.