Суд відмовив адвокату Януковича у відводі судді Дев’ятка

Оболонський районний суд Києва відхилив клопотання державного захисника екс-президента Віктора Януковича про відвід судді Владиславові Дев’ятку, що головує в процесі за звинуваченням Януковича у держзраді.

Таке рішення суд оголосив на засіданні 21 вересня.

Адвокат Максим Герасько пояснив своє клопотання тим, що суд відмовив у задоволенні всіх його клопотань, порушуючи цим право на захист і не даючи можливості повноцінно захищати Януковича.

Після відхилення цього клопотання, адвокат почав оголошувати своє наступне клопотання про відвід іншого члена колегії – судді Максима Титова.

21 вересня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи щодо колишнього президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді.

17 серпня колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання колишнього адвоката Януковича Віталія Мешечека про самовідвід і постановив призначити нового державного адвоката.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.