Доказів державної зради Януковича абсолютно досить – прокурор Кравченко

Гість програми «Ваша Свобода»: Руслан Кравченко, прокурор Головної військової прокуратури України.

Триває суд за звинуваченням у державній зраді щодо колишнього президента України, Віктора Януковича, який нині переховується на території Росії. До 6 вересня у цьому судовому засіданні перерва після кількох попередніх бурхливих засідань. Віктор Янукович, раніше звинувачений, офіційно відмовився від своїх захисників. Держава виділила адвоката. Адвокат нібито спочатку погодився, ознайомлювався з матеріалами справи, а це понад 20 томів, і все ж таки взяв відвід. Водночас суд це відведення підтримав.

Олександр Лащенко: Пане Кравченко, яка ж тоді перспектива судового процесу проти Януковича?

Захисник після двох-трьох засідань заявив, що для нього справа важка, і він не може захищати Януковича

– По-перше, захисник після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, з матеріалами доказів заявив, що він готовий захищати обвинуваченого Януковича. Але після двох-трьох засідань заявив, що не може, тому що для нього справа важка, і він не може захищати Януковича. Суд врахував думку сторони захисту і ухвалив рішення задовольнити клопотання та відвести даного захисника Віталія Мешечека.

Ухвалу направили до Центру вторинної допомоги. Зобов’язані призначити нового захисника. Повинен прибути до суду і почати ознайомлення, ознайомитися до 6 вересня

На сьогоднішній день вже ухвалу направили до Центру вторинної допомоги щодо іншого безкоштовного захисника. Зобов’язані, до ухвали, призначити нового захисника. Захисник вже повинен бути, повинен прибути до суду і почати ознайомлення, ознайомитися до 6 вересня. Суд врахував, що три тижні достатньо для вивчення всіх доказів для підготовки захисника до самого процесу.

– Пане Кравченко, чому державне звинувачення вважає, можна так сказати, Януковича державним зрадником?

– По-перше, це наявність беззаперечних доказів вчинення кримінальних правопорушень обвинуваченим Януковичем. Це державна зрада, пособництво зміні державної території, а також пособництво у веденні агресивної війни. Ми вважаємо, що даних доказів абсолютно досить для доведення винуватості обвинуваченого Януковича...

Сторона обвинувачення задоволена показаннями, тому що свідок, колишній постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв, був прямим свідком, коли постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін клопотав перед генсеком ООН задовольнити клопотання щодо долучення, як офіційного документа, заяви Януковича до Путіна щодо використання російських військ. Дану заяву Януковича визнано офіційним документом Радбезу ООН.

Ніяких порушень прав та свобод обвинуваченого Януковича не було

Під час здійснення досудового розслідування, під час підготовчого судового засідання і на даний час, ми вважаємо, ніяких порушень прав та свобод обвинуваченого Януковича не було ні зі сторони суду, ні зі сторони слідчих або прокурорів.

Ніяких обставин, можливостей, щоб обґрунтувати свою скаргу до ЄСПЛ у сторони захисту немає, тому що не було порушення

Навіть на останньому судовому засіданні суд наголосив, що в обвинуваченого Януковича залишилося право приймати участь через відеоконференцію. Суд зробив своє обґрунтування щодо свого рішення у зв’язку з рішенням Європейського суду з прав людини. Ніяких обставин, можливостей, щоб обґрунтувати свою скаргу до ЄСПЛ у сторони захисту немає, тому що не було порушення.

Досліджували всі докази, що обвинувачений Янукович був співвиконавцем великого плану агресора – Російської Федерації. Докази будуть представлятися суду

Ми досліджували всі докази щодо того, що обвинувачений Янукович був співвиконавцем великого плану агресора – Російської Федерації, яка мала план та ціль здійснити окупацію нашої території. Дані докази будуть представлятися суду. Під час останнього судового засідання хотіли якраз досліджувати докази зі сторони обвинувачення щодо подій та обставин, а також саму роль обвинуваченого під час скоєння злочинів самим ним, а також країною-агресором.

Я йому обіцяю цілодобову безпеку. Він буде затриманий і доставлений до слідчого судді для обрання запобіжного заходу

Я його (Януковича – ред.) також можу запевнити, що я йому обіцяю цілодобову безпеку, він буде знаходитися у безпеці на території України. Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду, він буде затриманий і доставлений до слідчого судді для обрання запобіжного заходу. Тому він буде затриманий. Але щодо обрання запобіжного заходу – буде вирішувати суд. Я можу тільки казати, що сторона обвинувачення буде клопотати авжеж щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

– У матеріалах цієї справи у головного фігуранта Януковича неодноразово зі сторони захисту було вказано місце нинішнього проживання президента-втікача – Ростов-на-Дону, певна вулиця. Справді, він у Ростові мешкає чи це формальний надпис, а він десь під Москвою?

Надсилали міжнародне доручення щодо виконання слідчих дій, але Російська Федерація не виконала жодної дії, відповідно до міжнародних правових договорів

– Як встановлено досудовим розслідуванням, це неправдива адреса проживання, за даною адресою він не проживає. Це заявлена офіційно зі сторони захисту адреса проживання, також заявлена адреса проживання зі сторони Генпрокуратури Російської Федерації. Ми надсилали міжнародне доручення щодо виконання слідчих дій, але на даний час Російська Федерація не виконала жодної дії, відповідно до міжнародних правових договорів.

Янукович може визнати свою вину – орган держобвинувачення може змінити свою позицію і клопотати про інше покарання

​– Пане Кравченко, я так розумію, що прокуратура, звинувачення просить від суду у цій справі довічного ув’язнення для Януковича за цією статтею?

– Він (Янукович – ред.) може визнати свою вину – орган державного обвинувачення може змінити свою позицію і клопотати про інше покарання... Ми готові попрацювати кожного дня, але треба оцінювати ситуацію в судах – багато суддів не працює, суди завантажені, а також сторона захисту робить все, щоб затягнути дану справу.