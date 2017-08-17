Суд над Януковичем про державну зраду. Коли і якого очікувати вироку?

Оболонський районний суд Києва на засіданні в четвер задовольнив заяву державного захисника екс-президента України Віктора Януковича Віталія Мешечка про самовідвід у справі про державну зраду колишнього президента і постановив призначити нового державного адвоката. Крім того, за рішенням суду, регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги має «невідкладно» призначити адвоката для захисту екс-президента. Наступне засідання у справі відбудеться 6 вересня о 10-й годині. Звинувачення має намір вимагати довічного ув'язнення.

Суд над екс-президентом почався в середині травня, наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи і зараз розглядає надані стороною обвинувачення докази. Справа про держзраду Віктора Януковича налічує понад двадцять томів. На початку липня колишній президент в ефірі російського телебачення заявив, що відкликає своїх адвокатів і виходить з процесу. Після цього процес над Януковичем продовжився за участю призначеного державою адвоката Віталія Мешечка.

Серед ключових доказів провини Януковича – фотокопія його листа-звернення, направленого ним в березні 2014-го до Ради Федерації Росії і президентської адміністрації Володимира Путіна із закликом ввести регулярні російські війська на територію України. Документ датований 1 березня 2014 року, коли Верховна Рада України вже ухвалила постанову про самоусунення Януковича від виконання обов'язків президента країни і призначила дострокові вибори очільника держави. Але сам Янукович назвав тоді це рішення незаконним.

15 серпня в Оболонському суді свідком був колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв. За його словами, на засіданні Ради безпеки ООН в Нью-Йорку 3 березня 2014 року нині покійний представник Росії Віталій Чуркін демонстрував лист, підписаний Януковичем, і йому російська сторона надала статус офіційного документа.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН демонструє листа екс-президента України Віктора Януковича до керівника Росії Володимира Путіна з проханням використати військо для відновлення «законності і правопорядку в Україні». Нью-Йорк, 3 березня 2014 року

Український дипломат заявив, що Росія «використовувала звернення Януковича для легітимізації інтервенції на Кримський півострів».

Сторону обвинувачення на судовому процесі представляє, зокрема, 27-річний військовий прокурор Руслан Кравченко – уродженець Донбасу, який проходив службу в Севастополі і разом з українськими військами змушений був покинути анексований Росією Крим. 20 липня Басманний суд Москви заочно заарештував українського військового прокурора у зв'язку з кримінальним переслідуванням командувача російського Чорноморського флоту адмірала Олександра Вітка.

Руслан Кравченко в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що звернення Януковича до Путіна – тільки один з документів, які фігурують у доказовій базі цієї справі:

– У справі є і низка інших важливих документів, які підтверджують провину Віктора Януковича, є також і експертизи, і покази свідків. Про всі складові блоку доказів поки говорити не буду, щоб це не виглядало з боку як тиск на суд.

– Свідком на процесі буде екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Він – єдиний серед російських парламентарів, хто не голосував у 2014-му за «приєднання» Криму до Росії. Ще один свідок – колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков – був убитий в центрі Києва 23 березня, але встиг дати свідчення слідству, є відеозапис його розмови зі слідчим. Раніше звучали заяви, що слова загиблого можуть бути оцінені судом, але не можуть бути однозначним доказом. Чи так це?

– Не зовсім так. Не хочу розкривати всю юридичну тактику звинувачення, але ми будемо посилатися на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і Кримінальний процесуальний кодекс України і будемо подавати клопотання, щоб суд звернув увагу на покази свідка Дениса Вороненкова, надані ним під час досудового розслідування цієї справи.

– Адвокати Віктора Януковича, які вийшли з процесу, назвали заочне судочинство щодо їхнього підзахисного незаконним і звернулися з цього приводу до Європейського суду з прав людини.

– Адвокати можуть захищати свого клієнта так, як вони хочуть це робити. Я поважаю цих адвокатів як юристів, але всі їхні останні заяви безглузді й порожні. Тому що під час досудового розслідування і на сьогоднішній момент не було порушення прав обвинуваченого. Звичайно ж, захист має право звертатися в будь-який час до Європейського суду з прав людини, але ніяких підстав, на мою думку, для цього немає.

– Чому, крім державної зради, Віктору Януковичу інкримінуються пособництво представникам влади Росії, умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни?

У нас є всі документи про російську агресію в Криму, і ці докази будуть представлені на судовому процесі

– Це наслідок звернення Януковича до Путіна з проханням ввести російські війська до України. На думку обвинувачення, цей лист вплинув і узаконив... Це єдиний документ, який, на думку керівництва Росії, дав правові підстави для використання російських військ, в результаті цього наша територія – Автономна Республіка Крим – була окупована Російською Федерацією. У нас є всі документи про російську агресію в Криму, і ці докази будуть представлені на судовому процесі.

За словами Руслана Кравченка, оскільки Янукович не визнає своєї провини, звинувачення буде просити суд про найвищу міру покарання – довічне ув'язнення.

Як заявили представники обвинувачення на одному з судових засідань, збиток, завданий Україні діями колишнього президента, який втік до Росії і вступив в змову з Кремлем, становить 1 трильйон 800 мільярдів 352 мільйони гривень. За нинішнім офіційним курсом Національного банку України ця сума еквівалента майже 70 мільярдам доларів США. Ось що з цього приводу говорить адвокат сімей Героїв Небесної сотні, які загинули взимку 2014-го у Києві під час Євромайдану, Віталій Титич:

– Очевидно, що ці розрахунки враховують окупацію Росією Криму та наші втрати, пов'язані зі збройним конфліктом на Донбасі. Не зовсім зрозуміло щодо звинувачень в розв'язанні агресивної війни: чи розглядається Янукович згідно з ними як спільник? Якщо так, то сума завданих Україні збитків, ймовірно, повинна бути розділена між Януковичем, Путіним і російським генералітетом.

– Яким, на Вашу думку, був статус Януковича, коли він писав лист до Путіна: він був на той момент ще очільником держави чи пересічним громадянином? Цей нюанс важливий в цій справі Януковича?

– З юридичного боку, чи був він на той час президентом України чи ні, не має ніякого значення. Цей лист міг написати будь-який українець, і його статус при цьому не має жодного значення, є склад злочину. Але твердження, що лист Януковича Путіну був використаний для захоплення Криму, думаю, не відповідає дійсності. Чому? Агресивні дії Росії, фактично гібридна війна почалася в процесі провокації проти учасників мирних протестних акцій на Майдані, тобто вже в цей момент стартувала операція з висадки російських «зелених чоловічків» в Криму. Відомо, що в Росії випустили медаль «За повернення Криму» задовго до втечі Януковича і його звернення до російської влади. Це питання на той час було вирішене, і навряд чи дії екс-президента через листи можна кваліфікувати як пособництво в розв'язанні агресивної війни. Те, що Янукович є або агентом ФСБ, або особою, яка опинилися під повним впливом Кремля, факт для багатьох очевидний, але така кваліфікація його дій – навмисне або через непрофесійність слідства – спрямована на завуалювання і приховування реальних мотивів злочинів.

– Як Ви оцінюєте в цілому судовий процес у справі екс-президента України? Чи можна назвати його об'єктивним?

– Те, що відбувається в Оболонському суді, на мою думку, не можна назвати реальним судом ні за суттю, ні за формою. Головуючий на процесі суддя Владислав Дев'ятко є фігурантом кримінальної справи, пов'язаної зі злочинами проти активістів Майдану. Під час революційних подій він виносив завідомо неправосудні рішення. Як може такий суддя вести цей процес? Мені здається, що суд над Януковичем – шоу, покликане продемонструвати успіхи генерального прокурора Юрія Луценка, який фактично заявляв раніше, що Януковичу буде винесений обвинувальний вирок, що може бути розцінено як тиск на суд. І це все працює на захист Януковича. Після цього процесу президент-втікач може отримати статус політично переслідуваної особи. Минулої весни ми дізналися, що його видалили з бази Інтерполу, і те, що відбувається зараз в суді, працює на те, щоб він більше ніколи не був оголошений в міжнародний розшук. Якщо вирок буде винесено Януковичу в Оболонському суді, то його адвокати відразу оскаржать його в Європейському суді з прав людини. І велика ймовірність того, що ЄСПЛ визнає, що вирок був винесений з великою кількістю порушень.

Очільник Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко прогнозує, що вирок у справі про держзраду Віктора Януковича буде винесено до кінця цього року або на початку наступного:

– Не беруся судити, яким саме буде вирок, зрозуміло, що для Януковича це буде швидше символічним покаранням, але думаю, що вірогідність винесення обвинувального вироку дуже висока, і це буде тільки початком. Відомо, що прокуратура вже готує і буде запускати інші справи щодо Януковича і його оточення. Наймасштабніша, найоб’ємніша і найскладніша справа, яка може розтягнутися на кілька років, – щодо убивств на Майдані. Навіть зараз у справі про держзраду Януковича судовий процес просувається дуже повільно. У цьому, напевно, його головна специфіка. Судді не хочуть ризикувати, дуже обережні і не хочуть форсувати цю справу. Але думаю, що проти її форсування виступає і українська влада. Вона хоче, щоб з процесуальної точки зору цей процес виглядав бездоганним, щоб не було звинувачень в упередженості. Тому будь-які дії адвокатів Януковича найчастіше спрямовані на гальмування процесу і на те, щоб його взагалі зупинити. Прокуратура і суд реагують на це адекватно. У цій справі дуже вагомі докази, зокрема, і лист Януковича до Путіна. Є низка свідків, які мають намір підтвердити і факт звернення Януковича до Ради федерації Росії також з проханням ввести російські війська на територію України. Все це вагомі докази провини колишнього президента.

Якщо Віктору Януковичу буде винесено обвинувальний вирок, це буде означати не тільки його засудження, а й конфіскацію всього його майна і майна пов'язаних з ним осіб на території України. Але, як зазначає політолог Петро Олещук, це майно давно було оформлене на підставних осіб:

Тому засудження Януковича навряд чи буде мати якісь конкретні наслідки стосовно якихось майнових суперечок

– Насправді цей процес означає не так багато. Очевидно, що Янукович буде в Росії доти, доки там не зміниться режим, який буде готовий видати його Україні, або поки не закінчить, скажімо так, своє земне життя. Навіть якщо допустити теоретичні варіанти його видачі, швидше за все, російська влада не буде готова його віддати через цілу низку причин, і перш за все через те, що Янукович для неї дуже важливий і цінний свідок. Що ж стосується можливого арешту його майна після винесення вироку, то треба розуміти, що, власне, на самого Януковича нічого не було зареєстровано, враховуючи легендарну резиденцію «Межигір'я», тобто все майно було оформлене на підставних осіб і на підставні фірми. Тому засудження Януковича навряд чи буде мати якісь конкретні наслідки стосовно якихось майнових суперечок. Звичайно ж, можна говорити, що звинувачення Януковича вибиває певною мірою ґрунт у російських пропагандистів, які постійно повторюють слова про «державний переворот» в Україні, «незаконне повалення» Януковича. Але російські пропагандисти не особливо переймаються тими фактами, які

вони використовують, і тому навряд чи і для них, і для самого Януковича це буде мати якісь наслідки. По суті, головне призначення цього процесу – показати, що влада щось робить в напрямку розслідування скоєного на Майдані взимку 2014 року і діянь режиму Віктора Януковича. Не більше того. Тобто, швидше за все, це якийсь символічний процес, покликаний забезпечити саме таку ось символічну підтримку певних ідей.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода