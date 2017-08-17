Адвокат Януковича заявив про самовідвід

Державний адвокат колишнього президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду Віталій Мешечек заявив про самовідвід. Відповідну заяву він зробив під час засідання суду 17 серпня, зазначивши, що змушений працювати над цією справою без помічників.

Прокурори виступили проти виходу Мешечка зі справи. На їхню думку, йдеться про спробу зриву судового процесу.

Суд вийшов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення з цього приводу.

Оболонський районний суд Києва проводить у четвер чергове засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. На засіданні головує суддя Владислав Дев’ятко. Досліджуються докази сторони обвинувачення.

Під час попереднього засідання 15 серпня в суді як свідка допитали колишнього постійного представника України в ООН Юрія Сергеєва, який заявив, що звернення Януковича до російського президента Володимира Путіна про введення російських військ на територію України було не лише зачитане тодішнім представником Росії в ООН Віталієм Чуркіним на засіданні Ради безпеки, а й що російська сторона надала цьому документу офіційного статусу.

Наприкінці червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.