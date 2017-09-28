Диверсійних груп поблизу арсеналу в Калинівці не виявлено – Матіос

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляє, що слідство не має даних про диверсійні групи на території Вінницької області, де ввечері 26 вересня розпочалися вибухи боєприпасів.

«Диверсійних груп, про які говорить Facebook або інші, слідством… на території Вінницької області встановлено не було, даних про це немає. Друге: слідством, яке розпочало працювати через півтори години після початку вибухів, даних про безпілотні літальні апарати не встановлено», – заявив Матіос на брифінгу в Одесі 28 вересня.

Головний військовий прокурор також вказав на недостатню охорону складів озброєнь.

«Фактично на момент проведення вибухів арсенал охороняли декілька передбачених номенклатурою постів зенітного прикриття і 17 працівників воєнізованої охорони. На думку попереднього слідства, кількість людей, залучених до охорони цієї бази, не відповідала рівню її завантаженості і можливих наслідків», – наголосив Матіос.

27 вересня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що серед версій причин вибухів на складах зброї у Калинівці, «ймовірно, йдеться про зовнішні чинники». Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк того ж дня сказав, що переконаний: «це ворожа російська диверсія, здійснена за прямим наказом Путіна».

Станом на 10:00 28 вересня ситуація на арсеналі озброєння Збройних сил України в Калинівці стабілізована, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На арсеналі в Калинівці Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких лише 68 тисяч тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів та брухт. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на засіданні військового кабінету 27 вересня.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин, дислокованої у Вінницькій області, сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл були евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.