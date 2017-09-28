Прокуратура оскаржила виправдувальний вирок у «справі 2 травня»

Прокуратура Одеської області 28 вересня оскаржила виправдувальний вирок 19 обвинуваченим у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі.

Як йдеться в повідомленні на сайті відомства, прокуратура в апеляційній скарзі просить суд скасувати цей вирок і призначити новий розгляд справи у суді першої інстанції.

«На переконання прокуратури, вказаний вирок не ґрунтується на законі й підлягає скасуванню у зв’язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам щодо причетності обвинувачених до інкримінованих злочинів та допущеними судом істотними порушеннями кримінальних процесуальних норм. Зокрема, судом належним чином не досліджено докази, надані прокурором у засіданні», – заявили в прокуратурі.

18 вересня суд у Чорноморську Одеської області визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Суд аргументував це рішення, зокрема, процесуальними порушеннями, допущеними під час досудового розслідування.

Фігурантами справи були 19 проросійських активістів, п’ятеро з яких перебували у СІЗО, це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов. Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей.

Після цього двом із цих фігурантів, Євгену Мефьодову і Сергію Долженкову, рішенням іншої інстанції – Київського районного суду Одеси – було обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. Таке рішення суд ухвалив після того, як чоловікам оголосили нову підозру – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Чорноморський суд розглядав «справу 2 травня» з червня 2017 року. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в трьох одеських районних судах. Проте через різні причини, зокрема, відводи, відпустки, лікарняні і процедурні особливості, в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати «справу 2 травня».

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.