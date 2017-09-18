Поліція Одещини відкрила провадження через сутички під судом у «справі 2 травня»

Поліція Одеської області повідомила, що відкрила кримінальне провадження за фактом сутичок під міським судом міста Чорноморська, які спалахнули після рішення суду в одній із справ про події в Одесі 2 травня 2014 року.

Як мовиться в повідомленні, активісти біля суду порушували громадський порядок, розпиляли в бік працівників поліції сльозогінний газ, кидали вибухові пакети, а також тротуарну плитку по працівниках поліції та службовому автобусу. Внаслідок сутичок близько 20 працівників поліції зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня важкості.

Поліція кваліфікувала події за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 296 (хуліганство, що вчинено із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України, мовиться в повідомленні.

Сутички сталися, коли активісти біля суду намагалися не допустити вивезення з будівлі виправданих фігурантів «справи 2 травня», проте силовики їм завадили.

Раніше в понеділок міський суд у Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року – в частині подій на Грецькій площі – за статтею про «масові заворушення». Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох українських активістів.

Прокуратура заявила про намір оскаржити виправдувальний вирок.

Також двох із виправданих, громадянина Росії Євгена Мефьодова і українця Сергія Долженкова, затримали за новим обвинуваченням – їм повідомили про підозру у здійсненні публічних закликів до вчинення умисних дій із метою зміни меж території і державного кордону України, спрямованих на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України), здійснених, за даними силовиків, в інший час і в іншому місці, без безпосереднього зв’язку з подіями 2 травня 2014 року.

Прокуратура звернулася до з проханням обрати їм запобіжний захід у вигляді взяття під варту, їх доставили в Київський районний суд Одеси.

2 травня 2014 року внаслідок протистояння в Одесі, що спалахнуло як відповідь на вбивство з вогнепальної зброї шести українських активістів, загинуло врешті загалом 48 людей із обох боків, також близько 200 були поранені.