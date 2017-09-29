ВРП рекомендувала Порошенку 111 кандидатів на посади суддів Верховного суду

Вища рада правосуддя рекомендувала президентові України Петрові Порошенку 111 кандидатів для призначення на посади суддів Верховного суду.

Як повідомляє прес-служба ВРП, протягом 14-25 вересня Вища рада правосуддя розглянула 120 матеріалів про внесення подань президенту України про призначення на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного суду.

«29 вересня Вища рада правосуддя оголосила рішення, ухвалене за результатами розгляду матеріалів кандидатів на посади суддів Верховного суду», – йдеться в повідомленні.

За даними представників Громадської ради доброчесності, серед кандидатів до нового Верховного суду, яких президентові рекомендують призначити, є двоє суддів, які були в колегії, що свого часу розглядала справу Юрія Луценка.

Раніше Вища рада правосуддя отримала від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рекомендації про призначення на посади суддів 120 переможців конкурсу до нового Верховного суду.

Відповідно до законодавства, Вища рада правосуддя розглядає рекомендації і вносить президентові України подання про призначення судді на посаду. За результатами розгляду рекомендацій ВРП може вирішити внести подання про призначення на посаду судді або відмовити у внесенні подання.

Конкурс у новий Верховний суд почався 7 листопада 2016 року. 28 липня цього року Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила переможців конкурсу на посаду суддів нового Верховного суду.

У громадській організації «Центр протидії корупції» повідомили, що зі 120 відібраних ВККС кандидатів до чотирьох касаційних судів у складі Верховного суду 30 мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. Раніше і Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді.

Голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков заявив, що інформацію про кандидатів перевіряли, і в «багатьох випадках» претенденти надавали докази неактуальності зауважень до них.