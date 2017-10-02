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02 Жовтень 2017, Київ 13:00
Новини | Міжнародні

Поліція застрелила ймовірного нападника у Лас-Вегасі, 26 людей госпіталізовані

Неподалік місця у Лас-Вегасі, де були чутні постріли, в результаті яких двоє людей загинули і понад 20 були поранені, США, 1 жовтня 2017 року

Поліція застрелила одного з підозрюваних у стрілянині 1 жовтня в Лас-Вегасі, в результаті якої двоє людей загинули і десятки були поранені. За даними медиків, в лікарню госпіталізовані 26 людей.

Десятки поліцейських машин розташувалися на Лас-Вегас-Стріп після повідомлень про стрілянину на фестивалі кантрі-музики. За словами очевидців, постріли пролунали наприкінці концерту, коли виступав американський кантрі-співак Джейсон Алдін.

Багато озброєних силовиків зосереджені в районі готелю і казино Mandalay Bay. Частина довколишніх районів перекриті.

Деякі рейси в аеропорту Мак-Карран були скасовані через інцидент.

Перші повідомлення про стрілянину в Лас-Вегасі з'явилися пізно ввечері 1 жовтня. Очевидці казали, що пострілів було кілька і пролунали вони на фестивалі кантрі-музики. Незабаром після цього влада повідомила про двох загиблих і понад 20 поранених, а також операцію з розшуку зловмисників.

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