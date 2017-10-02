Житловий сектор і соціальні об`єкти готові до опалювального сезону майже на 100% – Зубко

Житловий сектор України та інші соціальні об`єкти країни готові до початку опалювального сезону 2017-2018 років майже на 100%. Про це під час чергової селекторної наради 2 жовтня повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

«На сьогодні, за тією інформацією, яка на 50% перевірена нами, стан підготовки соціальних об’єктів становить 99,9% – це дитячі заклади, школи, лікарні. Житловий сектор готовий на 99,4%, майже 100%, те, що стосується котелень, подачі тепла, – також на рівні 99%», – сказав Зубко.

Також Геннадій Зубко на тлі різкого похолодання закликав місцеві органи влади самостійно приймати рішення про дату початку опалювального сезону.

«Дуже важливо, щоб всі чітко зрозуміли: сьогодні немає центрального крана, який включає опалення в Києві або на центральному рівні. Сьогодні кран, який включає опалення, відпускає кошти, підписує договори, встановлює тарифи, є на муніципальному рівні. Я звертаюся до міських голів з дуже серйозною вимогою – щоб слідкували за температурою повітря на вулиці», – сказав Зубко.

Він додав, що, згідно з прогнозом, середньодобова температура нижча за 8 градусів Цельсія очікується в середині жовтня, при цьому соціальні об`єкти за температурного рівня у приміщенні менше від 16 градусів мають бути підключені до опалення.

«Сьогодні соціальні об`єкти: лікарні, дитячі заклади (садки, школи) при рівні менше за 16 градусів всередині приміщення повинні бути за заявкою підключені до опалення, не очікуючи, доки температура на вулиці буде складати менше від восьми градусів», – сказав він.