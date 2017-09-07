Експерти не вірять у готовність України до опалювального сезону на 95%

Експерти енергетичної галузі з сумнівом сприйняли заяву міністра ЖКГ Геннадія Зубка про готовність України до початку опалювального сезону на 95%. Вони нагадують про такі проблеми житлово-комунального господарства, як зношені мережі, низький рівень обліку спожитого тепла, а також побоюються, що дасться взнаки брак антрацитового та газового вугілля.

Як повідомляє видання «Економічна правда», на засіданні уряду 6 вересня міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що житлово-комунальні мережі України готові до початку опалювального сезону на 95%. Завершити підготовку комунальники мають до 15 вересня.

Планується, що лікарням, школам, садочкам і більшості осель дадуть тепло вже 1 жовтня.

Натомість екс-міністра палива та енергетики Іван Плачков зізнається, що вперше чує таку високу цифру.

Я працював у трьох урядах, багато років очолював «Київенерго». У звітах такі оптимістичні цифри не звучали

«Я працював у трьох урядах, багато років очолював «Київенерго». У звітах уряду та міста такі оптимістичні цифри не звучали, було десь 80-85%», – згадує він.

На думку експерта, відносно готовими до холодів можна вважати загальну інфраструктуру на кшталт котелень чи теплотрас, але не мережі всередині будинків.

«Що стосується житлового фонду, особливо внутрішньобудинкових мереж, то багато років ними ніхто не займається, тому потрібно буде їх ремонтувати, промивати і так далі», – стверджує він. На його думку, будинкові мережі – найбільша проблема, яка не дозволяє повноцінно опалювати будинки українців взимку.

Із Плачковим погоджується координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко. Вона вважає неповним список критеріїв, за якими уряд оцінює готовність мереж.

Те саме, що в нас рак, а ми збили температуру і можна сказати, що можемо виходити в люди

«Наприклад, тільки в Києві мережі зношені на 75%. Чи можна це вважати повною готовністю? Це те саме, що в нас рак, а ми збили температуру, добре себе почуваємо і можна сказати, що ми здорові і можемо виходити в люди. Але це не означає, що далі не потрібно робити хіміотерапію», – порівнює Бойко.

Крім того, за даними експертки, в Україні загалом недосконала система обліку спожитого тепла. Столиця в цьому плані – не показовий приклад.

Якщо в Києві показник обліку – десь 75%, то є міста, де цей показник 12-13%

«Якщо в Києві показник обліку – десь 75%, то є міста, де цей показник, на жаль, 12-13%. В середньому досить непогана ціна по Україні, але є місця, де це питання взагалі не вирішене», – констатує вона. Внаслідок цього споживачі, швидше за все, будуть переплачувати, сплачуючи фіксовану ціну, і в будь-якому разі реальних обсягів споживання не знатимуть ні вони, ні постачальник, ні держава, прогнозує Бойко.

Водночас Іван Плачков зазначає, що найбільшим боржником наразі є сама держава, адже вона досі не компенсувала постачальникам борги тих споживачів, які мають субсидії, за 2015 та 2016 роки.

Подивимось, яка буде зима – Дяченко

Крім того, екс-міністр енергетики висловлює думку, що розпорядження уряду чи мерів міст про початок опалювального сезону варто залишити в минулому і надати споживачам самим підключатись до опалення і відключатись тоді, коли вони вважають це за потрібне.

Якщо в споживача немає боргів, хай і у вересні підключається до мереж

«Якщо в споживача немає боргів, він має право підключатися, коли захоче. Якщо йому холодно – хай і у вересні підключається до мереж. А якщо в нього грошей нема, борги і він хоче почекати до листопада – хай чекає», – пропонує він.

Наразі ж початок опалювального сезону в Україні визначається температурним режимом. А оскільки осінь прогнозується рання, тому уряд і ухвалив відповідне рішення про початок опалювального сезону з 1 жовтня, пояснює експерт із газових питань та голова Бюро комплексного аналізу та прогнозу Сергій Дяченко. Якщо цьогорічна зима буде теплою, як і попередні, то хвилюватися українцям не варто, впевнений він.

Цього року ремонтна компанія пройшла краще, ніж минулого. Плюс запаси більш-менш накопичені

«Ще є час накопичити запаси газу і вугілля – це основні показники. І, в принципі, цього року ремонтна компанія пройшла краще, ніж минулого. Минулого року – дуже погано через арешти рахунків. Плюс запаси більш-менш накопичені. Але подивимося, що буде за зима», – підсумовує Дяченко.

На думку експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, наявних запасів газу Україні достатньо, натомість однією з проблем цієї зими може стати дефіцит вугілля, особливо антрацитової та газової груп.

Ситуація може бути більш гострою взимку. Більше навантаження буде лягати на атомні електростанції

«Ситуація може бути більш гострою взимку. А все-таки це електроенергія: і світло, і обігрівачі електричні, які люди використовують, зрештою, це стабільна робота теплокомуненерго і інших підприємств. І більше навантаження буде лягати на атомні електростанції. А там ризики завжди в тому плані, що можуть виходити з ладу блоки», – пояснює Корольчук.

Експерт побоюється, що такий хід подій може призвести до необхідності закуповувати електроенергію з Росії.

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