Зубко: 70% житлового фонду готові до опалювального сезону

Більше двох третин житлового фонду України готові до проходження цьогорічного опалювального сезону, заявив віце-прем’єр-міністр та міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко на тематичній селекторній нараді 17 серпня. Про це повідомляється на урядовому сайті.

За словами Зубка, технічну підготовку об’єктів соціальної сфери планують завершити до 1 серпня, а житлових будинків – до 15 вересня.

«Підготовка до опалювального сезону на контролі Уряду і відбувається згідно з планом-графіком. Створені і працюють регіональні штаби. По об’єктах соціальної сфери вже підготовлено 80,3% – шкіл, 81% – дитсадків та 70,1% – лікарень», – зазначив віце-прем’єр.

Окрім того, Зубко повідомив, що станом на 1 серпня більше 70% будинків мають лічильники тепла. За інформацією урядовця, найбільша кількість оснащених будинків приладами обліку теплової енергії у Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях, а найменше – на Донеччині, Луганшині та Тернопільщині.