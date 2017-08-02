Набув чинності закон, що передбачає штрафи за невстановлення лічильників – Гройсман

Українські споживачі платитимуть тільки за спожиту енергію, оскільки набув чинності закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», повідомив у Twitter прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, відтепер оператори зовнішніх інженерних мереж мають встановити лічильники.

«Якщо оператор не зробить, на нього, а не на споживача, накладатимуть штраф», – зазначив Гройсман, пояснивши, що лічильники тепла та води для нежитлових будівель повинні встановити протягом року, а для житлових – протягом 2 років.

22 червня Верховна Рада ухвалила закон про комерційний облік комунальних послуг, який передбачає обов'язкове оснащення лічильниками всіх будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, а також мереж гарячого та холодного водопостачання.

Експерти відреагували на нього неоднозначно, зокрема, зауваживши, що показники загальнобудинкового лічильника можуть перевищувати суму показників лічильників усіх квартир в будинку з кількох причин: через зловживання з боку когось із сусідів, а також через різницю в точності приладів або внаслідок аварії у внутрішніх мережах.

А в Адміністрації президента очікують, що закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» дозволить знизити на три чверті обсяг необлікованих витрат води у внутрішньо-будинкових системах та скоротити споживання теплової енергії протягом 1-3 років у середньому на 15-20%, що, у свою чергу, сприятиме зменшенню споживання газу та скороченню викидів парникових газів.