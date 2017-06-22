Верховна Рада зобов’язала всі будинки встановити лічильники на тепло і воду

Верховна Рада ухвалила закон про комерційний облік комунальних послуг, який передбачає обов'язкове оснащення лічильниками всіх будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, а також мереж гарячого та холодного водопостачання. За це проголосували 238 депутати, йдеться на сайті парламенту.

«Крім того, в багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічується більше одного споживача, проект закону передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних (квартирних) приладів обліку (або приладів-розподілювачів теплової енергії), які використовуються для розподілу показів будинкового приладу обліку: для нежитлових будівель – до жовтня 2017, для житлових будівель – до жовтня 2018», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

22 червня Верховна Рада голосувала у другому читанні кілька документів з «енергетичного пакету»: крім законопроекту «про комерційний облік комунальних послуг», у порядку денному – законопроекти про енергоефективність будівель та про житлово-комунальні послуги, перший із них ухвалили в цілому.