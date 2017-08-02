Радіо Свобода Daily: кожному багатоквартирному будинку по лічильнику

Обов’язкові лічильники

Сьогодні набуває чинності закон про обов’язкове оснащення лічильниками на тепло та гарячу і холодну воду всіх будинків. При цьому комерційний облік буде відбуватись саме за показниками цих будинкових лічильників. Індивідуальні прилади, встановлені в квартирах, виконуватимуть функцію розподільчих.

Розробники закону запевняють, що комунальні тарифи мають знизитись, а мешканці будинків – стати більш відповідальними та економними у споживанні води і тепла. Експерти говорять про брак механізмів впливу на недобросовісних споживачів. Тож чи не доведеться тепер платити за сусідів? Про це читайте за лінком.

Саакашвілі зі США

Повернутися до України, доводити свою правоту в судах, а далі – зробити все, щоби прибрати від влади в Україні «олігархів», пообіцяв Міхеїл Саакашвілі, який втратив українське громадянство за відповідним указом президента Петра Порошенка. Такі заяви Саакашвілі зробив, приєднавшись скайпом до прес-конференції заснованого ним «Руху нових сил». Між тим значна частина українських політологів вказує на те, що Саакашвілі втрачає рейтинг в Україні через хибно виставлені пріоритети й те, що він не продемонстрував реформаторського хисту на посаді керівника Одеської області в Україні.

Корупція і шпигунство у Запоріжжі?

У Запоріжжі тим часом – кілька обшуків: НАБУ у вівторок працювало в Запорізькій обласній клінічній лікарні, СБУ – в мерії. За результатами слідчих дій, за звинуваченнями у корупції затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні, а ось СБУ нікому з посадовців мерії звинувачень не висунуло. «У нас тут у нічний час, я так розумію, хтось щось передає в «ДНР», якісь відомості секретні чи ще щось. Так написано в ухвалі», – сказав мер Запоріжжя Володимир Буряк, зачитавши судову постанову. Більше про те, що шукали силовики в Запоріжжі, знайдете тут.

«Джавеліни» для України

Пентагон і Державний департамент США вже розробили план надання Україні летальної оборонної зброї, і очікують на схвалення Білого дому, повідомили західні ЗМІ. Найімовірніше, йдеться про поставки протитанкових ракетних комплексів «Джавелін», а також, можливо, про надання протиповітряного озброєння. За планами, протитанкові ракети будуть надані українським військам, віддаленим від лінії конфлікту, для того, щоб обмежити ризики ескалації та знизити можливі ризики того, що надання зброї може спонукати Київ до наступу. Разом з тим, деякі посадовці США та України зазначили в коментарі західній пресі, що можуть знадобитись місяці для того, щоб Білий дім ухвалив остаточне рішення.

На завершення сьогодні три кардинально різні історії трьох неймовірних жінок.

Інна Пацкан

У підземному переході в центрі Києва, ближче до сходів, молода вагітна жінка стоїть на колінах, одну руку простягає за милостинею, іншою погладжує живіт – зовсім скоро народжувати. Охайна, не в новій, але чистій сукні. У жінки втомлений погляд. Хтось дасть гроші, хтось пройде повз, а хтось осудить. Однак ця історія не про шахрайство. Ця історія про людину, якій поки не вдалося впоратися.

Іванна (Янка) Арсенич, у дівоцтві Пригродська

У 1947 році була заарештована НКВС і вислана разом із батьками на заслання до Сибіру. Родину було визнано «ворогом народу». Однак тоді ще зовсім юній дівчині вдалося втекти з поселення. Це був ризикований і смертельний крок, але Іванна вижила.

Ольга Гілл

Мама семи дітей, блогер, професійна балерина, фотограф і креативний директор онлайн-платформи для сімей Living Notes.

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