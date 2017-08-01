Корупція і шпигунство? Що шукали силовики в лікарні і мерії Запоріжжя

У Запоріжжі – кілька обшуків: НАБУ у вівторок працювало в Запорізькій обласній клінічній лікарні, СБУ – в мерії. За результатами слідчих дій за звинуваченнями у корупції затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні, а ось СБУ нікому з посадовців мерії звинувачень не висунуло. Поки у відомстві утримуються від детальних коментарів щодо справи.

Ранок 1 серпня у Запоріжжі розпочався з обшуків у міській раді та взяттям під варту. Детективи Національного антикорупційного бюро затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні Ігоря Шишку. Його везуть до Києва, щоб оголосити підозру.

Ігорю Шишці інкримінують зловживання владою або службовим становищем та службову підробку. За версією слідства, затриманий «у змові з іншими службовими особами лікарні та ТОВ у 2012 році організував проведення незаконної процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету». Для лікарні було закуплено 26 недоукомплектованих машин «швидкої». Внаслідок чого бюджет країни зазнав втрат на загальну суму 13 мільйонів гривень, вказують слідчі.

Тим часом у міськраді Запоріжжя слідчі Служби безпеки України шукали апаратуру, через яку нібито здійснювався таємний збір і передача інформації з мерії на тимчасово непідконтрольну Україні територію. Про це повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, зачитавши судову постанову, на підставі якої проводилися обшуки.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 16-го року в службових кабінетах спеціального зв’язку – ось він урядовий зв'язок, він є тільки в мене і більше ніде – невідомими особами в нічний час було встановлено непередбачені атестатами відповідності комплекси технічних систем аудіо- та відеоспостереження з передачею контенту на окуповані території. У нас тут у нічний час, я так розумію, хтось щось передає в «ДНР», якісь відомості секретні чи ще щось. Так написано в ухвалі», – сказав мер.

Факт обшуків у мерії підтвердив речник місцевого управління відомства Сергій Левченко.

«Дійсно ми, СБУ, проводимо обшуки в рамках кримінального провадження за постановою слідчого судді. Поки тривають слідчі дії», – повідомив речник відомства у регіоні.

Версії

Поки СБУ тримає «паузу» і не коментує деталі справи, у Запоріжжі обговорюють озвучену мером міста інформацію про «нічні дзвінки до «ДНР-ЛНР». Окрім, припущень про ймовірні контакти міських посадовців з бойовиками лунають і інші версії походження техніки, що шукала СБУ в мерії.

Колишній начальник управління внутрішньої політики Запорізької мерії, що працював за попереднього міського голови Олександра Сіна, Євген Сокульський згадав про існування відеоспостереження у залі засідань виконкому, поряд з кабінетом мера.

Так, за його словами, є інформація, що раніше в залі було встановлено відеокамеру, яка постійно працювала, для запису засідань виконкому. Втім, про це знали не всі працівники мерії.

А запорізький журналіст Сергій Сидоров навіть припустив, що два заступники міського голови – Анатолій Пустоваров та Володимир Волобуєв, що родом з Донеччини, могли дзвонити зі службових засобів зв’язку своїм рідним на непідконтрольні Україні території.

Наразі в СБУ лише повідомляють, що ведуть слідство за статтею 359 Кримінального кодексу України за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Виявлені в мерії системи аудіо- та відеоспостереження направлені на експертизу. У ході слідства має бути встановлено, хто і навіщо встановив їх у адміністративних приміщеннях органу місцевого самоврядування, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

Ці обшуки позначаться і на політичній ситуації в області, вважають експерти. Оскільки вони пройшли на тлі протистояння між місцевою організацією Опозиційного блоку, очолюваною гендиректором комбінату «Запоріжсталь» Ростиславом Шурмою, де до обрання мером і працював міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, з одного боку, та пропрезидентською партією БПП, яку підтримує очільник області Костянтин Бриль.